晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

25歲正妹導演自爆紓壓怪癖！重溫經典恐怖片打造駭人懸念

《血繼》由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜首執導筒。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《血繼》聚焦世代相傳的恐怖家庭傳承之謎，由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜首執導筒。擁有高顏值的她，長期懷抱電影夢，對自己年紀輕輕就能當上導演，甚至還可以領導近一千名工作人員完成作品，讓她直呼：「不敢相信！」電影不僅勇奪印尼電影票房冠軍，更引發觀眾集體尖叫。

雖然過去曾有製作短片的經歷，並擔任過其他電影的助理導演，但實際擔綱長片導演讓伊納拉莎拉菲娜坦言：「更加複雜！」並進一步解釋：「這個電影團隊背後有很多年輕人，要帶領將近一千個人一起工作，拍攝的挑戰包含要如何正確精算所有細節，從情緒、拍攝技巧、服裝，都必須集中注意力並小心對待，不過拍攝恐怖片真的是很有趣的經驗。」

恐怖片《血繼》聚焦世代相傳的恐怖家庭傳承之謎。（采昌提供）

熱愛恐怖片成痴的伊納拉莎拉菲娜，為了親自了解創作者如何製造電影中的懸念，還選擇恐怖片作為她的導演處女作，更特別在製作期間重溫許多經典恐怖片，甚至自爆自己最喜歡看《鬼店》紓壓：「也許有點奇怪，但《鬼店》是我的療癒片單，喜歡到已經不知道看過多少遍了！」

身為恐怖片迷的她，選擇以最愛的恐怖類型作為導演出道作，她對此表示：「恐怖片始終是我最喜歡的電影類型，也總是對觀賞恐怖片很感興趣，想知道創作者如何處理並製作那些對我來說很難忘的懸念。」

伊納拉莎拉菲娜也承諾將透過本片，呈現一個不同於以往恐怖片的故事：「本片講述角色被迫繼承他不想要的東西，將以獨特視角呈現不同人的恐懼和失落。尤其片名取自『繼承』這個詞，我認為每個人都有相關經歷，因為我們都繼承了一些超越自然的事物，無論是從我們的父母，還是從祖先那邊繼承而來。」《血繼》將於7月19日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中