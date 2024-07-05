25歲正妹導演自爆紓壓怪癖！重溫經典恐怖片打造駭人懸念

《血繼》由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜首執導筒。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《血繼》聚焦世代相傳的恐怖家庭傳承之謎，由年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜首執導筒。擁有高顏值的她，長期懷抱電影夢，對自己年紀輕輕就能當上導演，甚至還可以領導近一千名工作人員完成作品，讓她直呼：「不敢相信！」電影不僅勇奪印尼電影票房冠軍，更引發觀眾集體尖叫。

雖然過去曾有製作短片的經歷，並擔任過其他電影的助理導演，但實際擔綱長片導演讓伊納拉莎拉菲娜坦言：「更加複雜！」並進一步解釋：「這個電影團隊背後有很多年輕人，要帶領將近一千個人一起工作，拍攝的挑戰包含要如何正確精算所有細節，從情緒、拍攝技巧、服裝，都必須集中注意力並小心對待，不過拍攝恐怖片真的是很有趣的經驗。」

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恐怖片《血繼》聚焦世代相傳的恐怖家庭傳承之謎。（采昌提供）

熱愛恐怖片成痴的伊納拉莎拉菲娜，為了親自了解創作者如何製造電影中的懸念，還選擇恐怖片作為她的導演處女作，更特別在製作期間重溫許多經典恐怖片，甚至自爆自己最喜歡看《鬼店》紓壓：「也許有點奇怪，但《鬼店》是我的療癒片單，喜歡到已經不知道看過多少遍了！」

身為恐怖片迷的她，選擇以最愛的恐怖類型作為導演出道作，她對此表示：「恐怖片始終是我最喜歡的電影類型，也總是對觀賞恐怖片很感興趣，想知道創作者如何處理並製作那些對我來說很難忘的懸念。」

伊納拉莎拉菲娜也承諾將透過本片，呈現一個不同於以往恐怖片的故事：「本片講述角色被迫繼承他不想要的東西，將以獨特視角呈現不同人的恐懼和失落。尤其片名取自『繼承』這個詞，我認為每個人都有相關經歷，因為我們都繼承了一些超越自然的事物，無論是從我們的父母，還是從祖先那邊繼承而來。」《血繼》將於7月19日在台上映。

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