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娛樂 最新消息

張秀卿拋下嫩尪！離家一個禮拜太上火 舌頭操破皮內幕曝光

台語歌后張秀卿。（台東縣政府社會處提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿在金曲獎的演出大獲好評，更是當晚典禮的收視冠軍，她受訪表示，為了這次表演有一個禮拜沒回家，得知觀眾很喜歡激動哭了，「老公也很讚賞鼓勵，我對自己更有信心，開始要認真考慮演唱會這件事。」

張秀卿重新改編了招牌夯曲《辣妹駕到》，與客語歌后吉那也是首次合作，她受訪談到：「跟吉那合作客家歌，客家歌裡面除了rap還有英文，要幫吉那合音壓力也蠻大的，我們後來也成了好友。」

對於要挑戰饒舌，張秀卿覺得很突破，「最困難的部分就是rap，一般台語歌曲都是念口白比較慢，rap困難的是速度節拍要抓得很準。」

只是更令張秀卿痛苦的是，她為了準備演出加上工作繁忙上火，導致舌頭破皮多日，每次練唱跟饒舌都覺得好痛，忍不住驚呼：「好幾次都快要咬到舌頭了，我還跟編曲的老師說可以編的時候速度慢一點嗎？他說不行，這樣會跟其他的歌不搭。」所幸最後演出仍是順利完成。

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