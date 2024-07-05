黃冠智裸身操肌！「下體靠一塊布遮住」畫面流出

黃冠智（左）身著丁字褲，朱宥丞也出出手臂線條。（公視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕吳翰林、黃冠智和朱宥丞在臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》中，飾演的新海三兄弟，離開臺灣赴南洋擔任戰俘監視員。預告裡，年紀最小的朱宥丞在樹木高聳入雲、眼前一片漆黑的林間盯哨時感到不安，吳翰林在樹林間對著朱宥丞說：「你聽，聽著海湧聲，就想著我們還在臺灣，還在海膽洞裡摸海膽。」透過這幾句話安撫小弟，同時勾起思鄉之情。

吳翰林透露拍攝現場根本聽不到海浪聲，「那是最充滿想像力的時候，我感受到小弟的害怕、但又看見他因為海湧聲而露出天真無邪的笑容，小弟安心、我也放心了。」

請繼續往下閱讀...

黃冠智（左起）、朱宥丞、吳翰林戲裡在睡前的互動十分可愛。（公視提供）



另外，黃冠智裸身擦澡，吳翰林、朱宥丞也脫衣準備入睡，展現三人為該劇練出的結實線條，朱宥丞回憶在日本共同生活時，「每天起床之後會先跑步15分鐘、跳繩10分鐘，再練核心、仰臥起坐或伏地挺身，每天做不同的動作鍛鍊體能。」

原來這些課程都是自詡為「健身教練」的黃冠智細心安排，三人才能在短短的畫面中展露最佳狀態，日前在北影見面時，「大哥」黃冠智立刻詢問朱宥丞現在體格狀態，朱宥丞得意表示，殺青距今超過一年仍保有腹肌！黃冠智回想為了《聽海湧》，三兄弟在日本的同居生活，「所有事都一起行動，感情更是加深，彼此也都會互相照顧，但畢竟我年紀最大，多照顧他們是一定要的。」

《聽海湧》自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法