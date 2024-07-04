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娛樂 亞洲

曾與李安、王家衛一同角逐金馬！華裔導演暌違24年推英語新片

《五彩繽紛》敘述一名中國母親為了提供女兒更合適的教育環境，決定遠赴紐約的故事。（杰德影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由美籍華裔導演胡安執導的《五彩繽紛》，敘述一名住在中國小鎮的女孩，因為患有閱讀障礙遭致社區與學校的異樣對待，卻沒有人意識到她天賦異稟的才華。母親為了讓女兒受到更完善的教育，決定帶著女兒放下在中國的一切，前往紐約生活，並試圖以勇氣和決心面對陌生的國度和社會眼光。

《五彩繽紛》由中國人氣女星朱珠主演。（杰德影音提供）

導演胡安曾以《西洋鏡》入圍第37屆金馬獎7項大獎，並與李安、王家衛、杜琪峯一同角逐最佳導演，最終榮獲最佳改編劇本獎。胡安回憶起2000年在台灣放映時，覺得台灣觀眾格外親切，並感受至深。

這次相隔24年、知道自己新作將在台灣播出，胡安也表示：「能透過這部片跟大家再次見面，是一件讓人非常愉快的事情。」並期許台灣觀眾在看完《五彩繽紛》後，能一同體會電影傳遞的精神。《五彩繽紛》將於7月7日晚間9點在CinemaWorld世界影城電影頻道首播。

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