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娛樂 最新消息

楊小黎路邊衰淋「臭酸黑水」 坦言受驚做惡夢大哭

楊小黎日前衰淋髒水，事後得知是店家清理管線所致。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕楊小黎日前在路邊遭髒水淋得一身黑，驚恐之餘，立刻拍照存證，心有餘悸表示，「幸好他不是滾燙的油，或是其他有腐蝕性的液體。」待心情稍加恢復後，她昨再度發文曝心聲，坦承確實受到驚嚇，當下沒有時間處理情緒，事後惡夢大哭一場排解壓力。

楊小黎事後得知店家因為清洗管線，才導致油煙管外露，也希望藉發文讓店家正視事情，提醒大眾留意危險環境，「並不是惡意的，那這樣就好了，希望以後不會再波及到任何其他人，尤其是小孩跟老人。」 

楊小黎事發當下緊急蒐證，後來便趕忙工作。（翻攝自臉書）

她坦言被潑灑當下只想著確認物質是否有害，趕緊清洗眼睛，接著把事發現場環境拍下佐證，「沒有時間害怕或者是憤怒，因為我要繼續趕下一個工作，昨天忙完夜深人靜回到現場，看到管子已經被收起來了，我就放心不少。」不過這件事其實造成她陰影，好在後來做惡夢好好宣洩一番，她也語重心長地說：「在滿足他人需求之前，你一定不要忘了先照顧自己。但是在照顧自己的同時，也可以一起關心他人是否有需求。」

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