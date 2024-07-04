孫安佐揭米砂墮胎真相 狄鶯發勸告文：有一群人在等看你笑話

孫安佐、米砂（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫安佐昨（3日）在直播平台與網紅陳沂合體，聊到網紅「老濕姬」米砂為他墮胎一事，他表示當時相信米砂自稱有裝避孕環，才會在沒做防護措施下嘿咻，直言：「過去太容易相信別人。」然而他的母親狄鶯稍早則在臉書發心靈雞湯文，強調誠信很重要。

狄鶯分享自拍。（翻攝自臉書）

狄鶯在臉書轉發文章，強調「誠信」的重要，她寫道：「我們要記住，可以哭，可以恨，但是不可以不堅強」，強調必須非常努力，「因為背後還有一群人，在等著看你的笑話，即便是躺著中槍，也要姿勢漂亮！」

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狄鶯分享自拍。（翻攝自臉書）

狄鶯文章中表示，「不管你多大的年齡，堂堂正正做人，明明白白做事，永遠不要丟掉別人對你的信任，因為別人信任你，是你在別人心目中存在的價值。失信是人生最大破產，永遠相信，誠信可贏天下，守信方得人心。」她不忘附上2張戴白帽的自拍照，網友留言嘆：「妳真辛苦。別人不是妳。體會不到妳的苦。加油」、「前世欠某人債務，今世來向妳跟先生討還債務，這個某人就出生當妳兒子」。

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