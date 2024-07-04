親妹直播開轟、被呼巴掌！薔薔認斷聯 揭父金援百萬「數月就花光」

薔薔認與妹妹沒有聯絡。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「薔薔」林嘉凌過去與妹妹林嘉珍合體拍片，妹妹因此受到網友關注，不過林嘉珍日前與女友在社群直播爆發爭執，甚至被女友賞巴掌，林嘉珍還怒罵薔薔「哪根蔥」，今（4）日薔薔出席記者會，談及妹妹語氣充滿無奈，認為妹妹要對自己行為負責，坦言沒和對方聯絡，也不會再找妹妹拍影片。

薔薔妹妹自2017年前往大陸發展，愛女心切的爸爸曾多次匯款金援，薔薔沒有過問詳細數目，不過提到有時匯給妹妹100萬（台幣）在幾個月內就被花完，「她（妹妹）會說身上沒錢被欺負，這就是爸爸對子女的愛，我知道他匯很多次，妹妹花完就匯款。」

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薔薔坦言因為不想爸爸太過擔心，所以特別找妹妹合體拍片，也順便關心妹妹近況，沒想到妹妹在網路走紅後藉著人氣光環，開始會在自己影片模仿薔薔說話方式，或用激進的方式搶流量，更提到之前將抖音帳號借給妹妹，對方竟利用我的名義詐騙、傳訊息要追求粉絲，如今薔薔已把帳號討回來，也說妹妹行為與她無關，「還有平台出一集2萬想要找她開直播，我在這裡請大家不要再助紂為虐，讓她繼續嘗到甜頭。」

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