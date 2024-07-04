「金曲獎抱假兒子」! Marz23公開真相不藏了

Marz23（右）在典禮開始時所抱的小孩並非自己的兒子。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕已故藝人安迪的兒子、歌手Marz23入圍第35屆金曲獎「最佳華語男歌手獎」，當日更與老婆「Lea」鄭又寧及兒子「小朋」一起步上星光紅毯。不過，就在典禮一開始，鏡頭剛好拍到Marz23幫孩子帶耳機的畫面，但開場前後的小孩並非同一人，有眼尖網友因此好奇發問：「為何要用其他baby替代？」對此，Marz23也親揭原因。

Marz23一家三口以暗黑風格現身紅毯。（攝影新聞組攝）

一名網友日前觀看金曲35直播，意外發現在典禮一開場，剛好拍到Marz23揹著一個嫩嬰，就連主持人LuLu也一直認為是對方的小孩，他因此在Threads發問：「但我再怎麼看...那baby不像小朋啊啊啊啊？看起來就是女baby不是嗎？」

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該網友仍然不解，又好奇詢問：「但不是小朋的話，為何要用其他baby替代？」對此，Marz23則回覆該網友的貼文，表示：「我怕兒子走完紅毯會累，所以懇求金曲開場橋段能讓朋回家休息，結果替身嬰兒就誕生了。」本人親自為諸多網友解惑。

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