錢難賺！楊乃文遭爆1小時演出 話少比其他人多唱6首歌

楊乃文。（亞神提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕楊乃文與金曲歌后擦身而過，旋即重磅公告10月26日「繆斯MUSE演唱會」重返台北流行音樂中心，舞台上的楊乃文因話少引起網友熱議，她無奈表示少講話就要多唱歌，歌迷開心反而可以多聽幾首歌。

「繆斯MUSE演唱會」自2022年10月在台北流行音樂中心登場，這場演唱會不但受到歌迷喜愛，在藝術層面也接連獲得專業讚賞，得到「2023 MUSE Design Awards」最高等級白金獎以及「LIT Lighting Design Awards」的國際獎項肯定。

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楊乃文。（亞神提供）

楊乃文非常認同導演對MUSE演唱會的概念與設計，「第一次開會，聽完導演的提案，我就覺得幾乎已經完美的接近100分了。我喜歡導演的想法，很純粹的將焦點集中在音樂上面。沒有很花俏的投影，但用燈光設計去輔助歌曲，同時也加強了我跟樂手們之間的互動。」

「繆斯MUSE演唱會」台北最終場的內容確定加料升級，保證演唱歌單更豐富精彩，因此歌迷也不禁好奇，楊乃文屆時在舞台上對觀眾說話的字數是否也會加碼翻倍？楊乃文坦言，自己與其他歌手相比，的確是比較內斂，也比較不會刻意與觀眾對話互動，因為覺得講話有時會打斷了情緒上的連貫。

楊乃文。（亞神提供）

她苦笑說：「但我知道大家希望我多講些話，只是我一講就會詞窮啦。」不過也因為話少，楊乃文無奈地表示，同樣的表演時間她反而要唱更多的歌，「有次參加一個音樂節，同樣是演唱一小時，其他歌手只要唱8首歌，但我因為沒有要講什麼東西，結果唱了14首歌！」

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