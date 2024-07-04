晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

錢難賺！楊乃文遭爆1小時演出 話少比其他人多唱6首歌

楊乃文。（亞神提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕楊乃文與金曲歌后擦身而過，旋即重磅公告10月26日「繆斯MUSE演唱會」重返台北流行音樂中心，舞台上的楊乃文因話少引起網友熱議，她無奈表示少講話就要多唱歌，歌迷開心反而可以多聽幾首歌。

「繆斯MUSE演唱會」自2022年10月在台北流行音樂中心登場，這場演唱會不但受到歌迷喜愛，在藝術層面也接連獲得專業讚賞，得到「2023 MUSE Design Awards」最高等級白金獎以及「LIT Lighting Design Awards」的國際獎項肯定。

楊乃文。（亞神提供）

楊乃文非常認同導演對MUSE演唱會的概念與設計，「第一次開會，聽完導演的提案，我就覺得幾乎已經完美的接近100分了。我喜歡導演的想法，很純粹的將焦點集中在音樂上面。沒有很花俏的投影，但用燈光設計去輔助歌曲，同時也加強了我跟樂手們之間的互動。」

「繆斯MUSE演唱會」台北最終場的內容確定加料升級，保證演唱歌單更豐富精彩，因此歌迷也不禁好奇，楊乃文屆時在舞台上對觀眾說話的字數是否也會加碼翻倍？楊乃文坦言，自己與其他歌手相比，的確是比較內斂，也比較不會刻意與觀眾對話互動，因為覺得講話有時會打斷了情緒上的連貫。

楊乃文。（亞神提供）

她苦笑說：「但我知道大家希望我多講些話，只是我一講就會詞窮啦。」不過也因為話少，楊乃文無奈地表示，同樣的表演時間她反而要唱更多的歌，「有次參加一個音樂節，同樣是演唱一小時，其他歌手只要唱8首歌，但我因為沒有要講什麼東西，結果唱了14首歌！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中