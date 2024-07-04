郭碧婷《浪姐5》遭指「忘動作拖累隊友」 向佐護妻飆罵

郭碧婷近期參加《浪姐5》引發話題。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星郭碧婷2019年與向華強長子向佐結婚，當起豪門媳婦，婚後育有1對子女。近期參加中國真人選秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》）闖進決賽，最終沒有成團出道，還遭隊友用小帳批評，對此，老公向佐今（4）火大發文。

韓懿瑩（左）火速道歉。（翻攝自微博）

郭碧婷日前在節目直播演出時大忘動作，但所在組合仍獲得高分挺進決賽，不料，近日卻傳出先前一起組團表演的隊友「電競女神」韓懿瑩，在被淘汰後於社群發文暗指郭碧婷拖累對友，直批「一公（第1次公演）開始，郭作為隊長就是團隊最划水的，郭作為隊長一手『無為而治』，帶來了名場面失智嬪妃，把對隊內表現最好的電競姐姐Miss給送走了。」

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對此，韓懿瑩火速錄影片向郭碧婷道歉，表示自己10幾年來在網路上擁有大大小小的帳號，但這些社群全由工作人員管理，這次事件她全然不知情，推測是整個團隊的「迷之操作」，她自己也無法接受。

向左連發2文護妻。（翻攝自微博）

事件很快就衝上微博熱搜，郭碧婷的另一伴向佐也出面護妻，發文力挺表示，「我不敢說她是不是最努力那一個，但是她原本是一個動到不想動只愛家的女生，她有多努力我知道，我相信很多隊員和跳舞，老師也會知道，就算家裡多麼的忙，她都會提前很多時間去練舞蹈，再說白一點，你們憑什麼說她，現在是誰需要誰啊？」最後更飆罵節目組，「沒什麼好事了你們看著辦吧！為什麼有些單位讓他發酵呢？為什麼不保護下她呢？」

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