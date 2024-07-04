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娛樂 最新消息

（首爾連線）金鋼狼狂揍死侍竟是浪漫愛情片！萊恩親解漫威耶穌「超有信心」

萊恩雷諾斯（左起）、導演薛恩李維、休傑克曼一同到南韓宣傳《死侍與金鋼狼》，昨天還一起去看棒球賽。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／台北－首爾連線報導〕漫威電影宇宙年度鉅作《死侍與金鋼狼》宣傳行程今（4）日來到南韓，導演薛恩李維率領「死侍」萊恩雷諾斯以及「金鋼狼」休傑克曼一同出席記者會，萊恩感性表示兩人宛如自己的兄弟，直說能拍攝這部片是他們長久以來的的願望，「真的感到非常榮幸也深受祝福。」三人在南韓記者會上獲贈韓服，更當場開心穿上。

導演薛恩李維（左一）、萊恩雷諾斯（中）和休傑克曼三人出席《死侍與金鋼狼》南韓記者會。（法新社）

萊恩雷諾斯（左起）、導演薛恩李維和休傑克曼在《死侍與金鋼狼》南韓記者會上獲贈韓服，當場開心穿上。（法新社）

該片和《死侍2》相隔6年才推出，萊恩表示，過去的6年要讓休和薛恩一同參與這部電影並不容易，尤其要讓漫威電影宇宙和X戰警的世界觀結合起來也是一個需要努力的過程，「但我從這個系列中學到的教訓是，如果有任何強烈的信念，就應該堅持下去，然後才會就會成功。」

休傑克曼直說《死侍與金鋼狼》是他最自豪的金鋼狼電影。（漫威影業提供）

扮演金鋼狼已經25年的休傑克曼於2017年《羅根》壯烈封爪，直說對於加入漫威電影宇宙相當激動，「這是一個夢想般的作品，能和我最好的兩位朋友萊恩和薛恩一起製作這部電影，把我詮釋了25年的角色再次出現在銀幕上，能再次飾演金鋼狼，並再次全心投入其中是前所未有的榮耀。」他更強調「這是所有金鋼狼電影中最讓我自豪的一部。」

萊恩雷諾斯（左）和休傑克曼出席《死侍與金鋼狼》南韓記者會，兩人合體比愛心。（法新社）

由於《死侍與金鋼狼》維持原先風格，成為漫威電影宇宙首部R級（美國的限制級）電影，萊恩強調並非刻意為之，「真誠地講述故事是最重要的，這樣才能感受到自由，連我9歲的女兒和79歲的母親，當然還有『死侍』的核心粉絲們，看了電影的一部分後都非常喜歡。」導演薛恩也表示：「這部電影流動的血液可以說充滿『死侍』的DNA。」

休傑克曼飾演的金鋼狼（左）和萊恩雷諾斯飾演的死侍於《死侍與金鋼狼》合體。（漫威影業提供）

先前預告曝光創下漫威史上最高點擊率，尤其死侍提到「漫威耶穌」，也讓電影被看好成為漫威救世主，萊恩雖謙虛表示那是死侍的幻想，但不諱言自己對影片的樂趣同樣有信心，「在我們製作這部電影的過程有明確的方向，就是提供樂趣和大膽，希望為全世界觀眾帶來快樂。」

當被問到《死侍與金鋼狼》被譽為年度最受期待的「浪漫愛情片」，休當場笑說「浪漫嗎？哇喔！可能是金鋼狼式的浪漫，畢竟我一直在揍他的臉！」薛恩當場笑說「你用你的爪子展現了愛意」休大讚好友萊恩更不忘吐槽「我也是萊恩的大粉絲，他是個很棒的人、擁有天才般的頭腦，雖然不是個好爸爸！」

導演薛恩李維（左下）直說很期待讓影迷看到《死侍與金鋼狼》，對於擔任該片導演直呼感恩。（漫威影業提供）

萊恩則說他小女兒確實有警告他，如果再拍《死侍》就要跟他「分手」，「因為我耗盡我所有心力，但我不是在抱怨，因為我擁有全世界最棒的工作，但確實犧牲了很多在家陪伴家人的時光，這些傢伙也都知道，我的家人對我來說就是一切！」

導演薛恩也感性表示，很期待讓大家看到完整的電影，「能夠在銀幕上讓兩位英雄合體，並將這兩個角色帶入一個包含動作、幽默和感動的故事中，並拍攝出一部適合夏天的大片，對任何導演來說都是一件感恩的事。」《死侍與金鋼狼》將於7月24日在台上映。

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