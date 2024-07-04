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娛樂 最新消息

王鴻薇控三立合資詐團洗錢主嫌！「幫開節目宣傳」電視台回應了

國民黨立委王鴻薇召開「揭發媒體集團藏詐團洗錢主嫌！」記者會。（記者田裕華攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指控三立集團與詐騙團體「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝詩瑩去年與三立子公司創造智能科技合資成立萓篆公司，還獨家冠名三立節目《BIBO願望合夥人》對此，三立電視稍早也做出回應，表示節目已經下架。

針對王鴻薇指控，三立回應表示：「三立集團支持檢調嚴查詐騙集團，追究不法責任。」至於轉投資「萓篆公司」一事，係屬三立集團子公司創造智能之業外投資，並未參與實質經營，且已結束合作關係。

三立集團子公司創造智能執行長林慧珍表示：「轉投資萓篆一事，因負責人謝詩瑩涉案遭押，對於創造智能與三立集團造成商譽受損，當下立即結束合作。轉投資的萓蒃公司並未有虛擬貨幣等相關業務，創造智能不可能與詐騙集團合作，支持檢調嚴查不法，釐清真相。」

而針對《BIBO願望合夥人》節目，係由業內知名製作公司製作、託播。相關內容可受公評，並無違法問題。但因出品人之一涉及不法影響社會觀感，而由於節目去年已經播畢，三立目前則已在網路平台下架該節目。

三立實境闖關綜藝《BIBO願望合夥人》當時還找來陶晶瑩擔任明星觀察員。（資料照，記者潘少棠攝）

事實上，ACE王牌交易所於2018年成立，2019年上架虛擬貨幣，今年1月4日被踢爆涉詐欺，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億，實際背後犯罪所得恐怕高達22億，檢調已起訴達32人。

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