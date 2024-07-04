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娛樂 最新消息

陳沂收孫安佐「棒棒」猛誇又大又粗 話題越來越母湯

孫安佐（右）首度登上成人直播平台SWAG，合體新一代情色教主陳沂。（翻攝自陳沂IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕自爆出泰國呼麻風波後，星二代孫安佐屢屢登上版面，昨（3）晚他首度登上成人直播平台SWAG，合體新一代情色教主陳沂，兩人無尺度對談，還取節目名為「含沂弄孫」。直播結束後，孫安佐還送給對方黑色粗禮物，讓陳沂超級嗨。

同是話題人物的孫安佐與陳沂，不僅大談第一次、約砲經驗、就連家庭關係和墮胎等話題都不落下，不過陳沂提及「前女友」時，孫安佐秒變臉，隨後邀對方打拳擊，更語出驚人說「你有沒有性幻想過我？」，陳沂想都沒想，秒回「沒有」，原因是感覺像在犯罪。

孫安佐（右）跟陳沂有最萌身高差。（翻攝自陳沂IG）

面面對談論感情事情，孫安佐說像陳沂這種相差16的阿姨也是可以，唯一不能接受的就是男生，因為自己是萬年鋼鐵直男。直播結束後，陳沂IG開心發文寫下「謝謝最強的24歲和平守護者孫安佐，送給我又大又粗的黑色棒棒，鋼製的喔，怎麼用都不會壞~安佐的棒棒」，而文中提到的棒棒，其實就是在普通的棒球棍，只能說陳沂很會玩文字遊戲。

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