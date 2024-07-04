（專訪）JR紀言愷走出「大女兒」離世傷痛？鬆口二胎念頭 解密《紫禁之巔》尬舞秘辛

JR紀言愷專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／專訪〕「JR」紀言愷2019年升格為人父育有4歲女兒「小麥芽」，經常會在社群上曬出家庭日常，提到女兒也總是露出傻瓜爸爸式的笑容，坦言現在比較少接戲和電影是因為想要留時間陪伴女兒，而過去夫妻倆因走不出「大女兒」棉花糖離世的悲痛，沒有二胎規劃，日前他接受本報專訪時，則透露有不同想法。

JR夫妻相當愛毛孩「棉花糖」，不過2年前棉花糖因心臟病離開人間，讓JR受到不小打擊，無論是在二胎還是再養寵物他都沒有心理準備、深怕自己會再搞砸，不過他也提到讓他轉念的契機，「我們有個朋友有靈異體質，某個程度可以跟寵物溝通，有天他來我們家，他就說『棉花糖一直都在，牠再等一個機會，再做一次你們的家人』。」話語間暗示著棉花糖似乎下一輩子還想與JR一家團圓。

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JR紀言愷專訪。（記者陳奕全攝）

JR感性地引用歷經輪迴4次只為找到當初主人的電影《為了與你相遇》，「我就像那部電影的主角一樣！」也因為朋友的一番話，讓夫妻倆都有再思索要不要再生一胎，但還是理智認為即使棉花糖有下輩子那也不是「棉花糖」了，如今對生第二胎與養毛孩則沒有像之前這麼排斥。

JR是十足的寵女兒魔人，無論再怎麼忙都會抽空陪女兒玩，也時常去接女兒放學，目前手上只有《食尚玩家》的節目，至於其他演藝規畫？JR坦言希望能多陪伴女兒，畢竟成長只有一次，不過他沒有一昧寵著，反而會以「朋友」心態和女兒相處，「我雖然很保護她，但不能把保護她變成剝奪的，這樣是不理智的保護，像她明明可以自己吃飯，看到我回來就想要給我餵，這樣是不行的。」

JR紀言愷專訪。（記者陳奕全攝）

他也不介意女兒早戀，幽默直呼：「我15歲開始交女朋友了，倒不如早一點開始經驗，才不會之後在感情路上跌跤。」

而過去成名作《紫禁之巔》其中一幕「要打去練舞室打」如今成為網路迷因，被問到如果將來女兒透過迷因認識爸爸，JR雖然露出糾結表情，但隨即也坦然表示那樣也不錯，提到當時劇本是瓊瑤體系，雖然常會一言不合就開跳，但大家都很沈浸在劇情裡面、絲毫不會出戲，「而且我還要將八家將舞步融入街舞，一邊打架都還要思考怎麼銜接成舞步，很累的！」

JR紀言愷專訪。（記者陳奕全攝）

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