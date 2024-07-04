高捷因一句「晚上好」遭出征！沈寂4日首發聲：複雜的是人

高捷因一句「大家晚上好」遭部分網友解讀為是中國用語。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第35屆金曲獎上月29日在台北小巨蛋圓滿落幕，但過程中也發生了不少狀況引起熱議，就連資深藝人高捷於當日擔任頒獎人，因脫口一句「大家晚上好！」被部分網友認為是中國用語，他更因此遭到出征批評。沈寂4日，高捷昨（3日）深夜首度針對此事透露心緒，粉絲們見狀也引用他的話，紛紛寫下：「捷哥晚上好！」以表支持。

66歲的高捷在演藝圈舉足輕重，因此參與金曲獎盛會擔任頒獎人，無異是當晚的最大亮點之一，沒想到當他上台頒獎時，因脫口一句「大家晚上好！」便遭粉絲專頁《政客爽》狂批。原來有網友觀賞金曲獎直播時，認為高捷所說的「大家晚上好」是中國用語，此文也立刻在Threads上引發網友們的兩極化論戰。

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高捷也因一句「大家晚上好！」遭到部分網友出征臉書，原本無視此情況的他，在沈寂4日後以「大家晚上好」為題在臉書發文，僅僅留下10字表示：「社會很單純，複雜的是人…」一席話看似意有所指，同時也頗有弦外之音，許多粉絲見狀紛紛引用他的話，寫下：「捷哥晚上好！」表達支持。

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