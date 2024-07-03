造化弄人！汪建民分手寶媽9年 「姊弟戀」先後罹肺腺癌

汪建民（右）與寶媽分手9年，雙方先後罹患肺腺癌。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕56歲汪建民憑《台灣靈異事件》中的「鐵頭」一角爆紅，更活躍於各大綜藝節目，但在2019年爆出欠債2,000萬風波後，便鮮少在螢光幕前亮相，如今爆出他罹患肺腺癌4期，癌細胞甚至擴散至頸椎、脊椎，腦部也被檢查出兩顆腫瘤。其實，汪建民與「寶媽」王美華曾有過一段情，兩人卻在分手後9年間，先後罹患肺腺癌，造化弄人。

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汪建民2019年爆出欠債而鮮少露面，今年3月卻現身蝦皮購物當來賓，不過他面色憔悴且暴瘦一圈，當時的他對健康問題未多談。未料，汪建民去年10月檢查出肺部出現惡性腫瘤，確診罹患肺腺癌4期，且癌細胞擴散至頸椎、脊椎，腦部也被檢查出兩顆腫瘤。

事實上，汪建民過去曾與「寶媽」王美華交往過2年半的時間，只不過這段相差13歲的姊弟戀，最終因金錢觀不同，2015年走向分手局面。如今，汪建民爆出罹患肺腺癌4期，而寶媽過去也陸續被診斷出罹患甲狀腺癌、淋巴癌，最後2019年再確診罹患肺腺癌，相當造化弄人。

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