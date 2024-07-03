「向太」陳嵐重摔後露面！親曝曾患白血病、腦瘤「肚大如懷孕9個月」

向太親曝重摔後近況。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕香港影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐早前在家中浴室滑倒，送醫進行5個半小時的手術，目前復原狀況良好，她透過社群向粉絲報平安外，更透露了罹患白血病及腫瘤的過往。

向太在浴室滑倒重摔，積極復健恢復良好。（翻攝自微博）

向太感謝粉絲在她受傷期間的私訊關心，「我能感受到大家暖暖的善意和愛」也表示這次手術對她而言僅是小苦難，她6歲曾罹患白血病，長大又得腦瘤，都是幾度面臨生死交關，「經歷過幾次了，不只白血病和腦瘤，就是每一次都是從生死線掙扎回來的」

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好在白血病成功找到骨髓配對，撿回一條命。不過早前腦癌讓她一個星期之內肚子好像9個月大，就醫才診斷出是罹患良性腦下垂體瘤，她當時沒有立即處理，十年後被醫師警告「那個瘤裡面再爆一次血，壓到妳眼神經，妳看不到的時候，我就救不了妳了」才趕忙動手術切除。

向太在影片中以自身經驗為例，鼓勵正逢人生低谷的女性，「在生活中我們可能會跌倒，但我們必須學會站起來」。

向太透露人生幾度走過鬼門關。（翻攝自小紅書）

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