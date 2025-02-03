差5天結婚3周年！命理師曾預言「大S、具俊曄撐不過3年」

大S（左）與具俊曄（右）結婚3周年前天人永隔。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎在日本猝逝，享年48歲。她再婚具俊曄不到3年傳出噩耗，令外界心疼不已，就有網友翻出塔羅牌老師艾菲爾過去曾在節目中預言，她與具俊曄的婚姻「最長3年」，如今一語成讖，引起討論。

塔羅牌老師艾菲爾曾在節目上悲觀預言，大S與具俊曄的婚姻撐不過3年。（翻攝自YT）

大S與汪小菲離婚後，與20年前的舊愛具俊曄重逢，兩人最終於2022年2月8日在南韓登記結婚，同年3月28日在台灣補辦登記。當時兩人相戀的故事引起熱烈討論，塔羅牌老師艾菲爾也曾在節目《新聞挖挖哇》分析大S與具俊曄的婚姻，認為大S是受到流年影響才衝動結婚，一旦時間過去，就會感到索然無味，並悲觀預測兩人婚姻不容易長久，「最長大概3年，比較沒辦法白頭偕老」。

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如今，大S在2日於日本猝逝，原本兩人婚姻將在8日滿3年，沒想到就此天人永隔。不少網友回憶起艾菲爾的這段預言，不禁感嘆，「有點毛骨悚然，結果撐不過三年居然是因為這樣」、「好像真的有這個預測耶！竟然是這樣…」、「原來不到三年是這個意思…」。

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