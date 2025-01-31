曾國城再惹議！當眾打台灣隊陳晨威2巴掌 節目畫面曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾國城主持民視除夕特別節目《民視第一發發發》，當中「明星運動會」單元邀來棒球台灣隊選手陳晨威、陳冠宇和莊昕諺玩遊戲，過程中曾國城吐槽陳晨威都不笑，連拍2下對方臉頰，叫他多點笑容，畫面看來雙方都沒有不愉快，不過節目播出後卻有正反兩面評價，有網友認為呼巴掌「很不尊重人」，但也有人認為只是節目效果，對此，民視和曾國城都尚未回應。

曾國城（右）在節目中輕拍陳晨威2巴掌。（翻攝自YouTube）

在節目中，陳晨威抽到的隊友是董志成及宮美樂，讓他笑不出來，眾人也紛紛看笑話，此時曾國城為了鼓勵他，把陳晨威叫了過來，一個動作舉起右手往他臉上拍了2下，並喊著要他「笑一下，笑一下」，當下陳晨威確實也笑出來，並回曾國城：「你為我做的夠多了。」這樣的節目效果笑翻全場眾人，豈料後來被網友放大檢視。

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其實曾國城日前主持公視節目《一字千金》，被台大外文系、北一女中畢業的學生駱俠安控訴屢次拿身材開玩笑，當時他和公視火速道歉，這回節目片段被放上社群，他和民視在截稿前尚未有回應。

曾國城（右）在節目中輕拍陳晨威2巴掌後，兩人都哈哈大笑。（翻攝自YouTube）

有人認為曾國城此舉有點不尊重人，怒批：「在台灣的綜藝節目主持人水準在哪？好歹人家也是冠軍選手！或許陳晨威不介意，但尊重很難嗎？」並強調任何人「不是節目效果的道具」，但也有人認為當事人都沒說話了，不解網友在喊什麼燒。

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