烏俄戰爭爆發2年多！瑞莎淚崩吐現況：80多歲奶奶「很怕再也看不到我們」

一提到戰爭，瑞莎無助地掉淚。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕烏俄戰爭持續2年多，瑞莎今出席瑞星韻律體操協會舉辦的第二屆韻律體操國際邀請賽，被問及在烏克蘭的家人，突然淚如雨下，她感傷提到爸媽和弟弟都在台灣，但80多歲的奶奶獨自在烏克蘭生活，因叔叔2個月前自願參戰，目前已聯絡不上，她哽咽說弟弟和她的許多朋友因為戰爭，「都沒有手、沒有腳、沒有老公了，現在戰況越來越嚴重，更多人因此受傷，人們沒有腳反而成了很正常的事。」一席話道盡了戰爭的殘酷。

她提到奶奶年紀已大，不太能行走，曾希望奶奶來台尋求安全的地方庇護，但因她年紀大，擔心搭飛機，瑞莎家人也試過和奶奶在波蘭、匈牙利見面，卡在申請簽證不方便作罷，瑞莎落淚說：「現在戰爭很緊張，奶奶每天都會打很多次電話給我們，很怕再也看不到我們。」

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第2屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，瑞莎。（記者胡舜翔攝）

然而烏克蘭也因戰事關係網路很不穩，加上常有炸彈，奶奶躲到沒有訊號的地下室時，在台灣的家人聯繫不上，就會很焦急。

第2屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，瑞莎（中）。（記者胡舜翔攝）

瑞莎接著提到叔叔原本在烏克蘭老家和奶奶相依為命，2個月前自願去打仗，因戰事關係目前聯絡不上，而瑞莎的爸爸很擔心奶奶，一直想回老家，「我們很擔心爸爸去了就不回來，怕他一回去就想去戰場找弟弟。」她坦言家人在家一天只會談論5分鐘戰爭相關話題，無奈說：「不能多講，會影響心情。」

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