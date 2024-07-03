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娛樂 最新消息

舒華無修大餅臉流出 引兩派人馬論戰

舒華不做作大膽做自己，吸引許多粉絲熱愛。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團（G）I-DLE台灣成員葉舒華，擁有精緻冷豔五官，再加上直率不做作性格，深受許多粉絲喜愛。怎料近日韓國網友在社群平台上，公開舒華無修正臉照，而因為角度等等問題，舒華的臉看起來略微浮腫，瞬間引起網友討論。

臉部浮腫恐與當天水腫、拍攝角度、表情管理所致。（翻攝自微博）

一名為（G）I-DLE舒華粉絲的韓國網友，近期因上傳未經修圖的舒華照片而引發中國粉絲的強烈批評。有些網友認為這組照片，不能代表舒華本人真實樣貌，有可能是當天水腫、拍攝角度、表情管理所導致，但也有些認為舒華應多重視身材管理，而該文章在重壓之下刪除。

由下往上死亡角度，與韓網照片完全不同。（翻攝自IG）

此文在有網友看見貼文後，直言批評：「減減肥吧，真的好醜！」、「獎勵粉絲吃台獨大餅臉。」但也有網友替偶像說話：「原圖也是光彩照人！」、「小女孩已經瘦成一片了，請問你們要她多瘦？」、「求放過！」

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