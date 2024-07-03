酒駕又曬金秀賢「貼臉照」 金賽綸現況曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以童星身分出道的南韓演員金賽綸，在2022年5月被舉報酒駕，自撞路邊變壓器、肇事逃逸，斷送自己的美好前程，還曾上傳與金秀賢貼臉親密合照後立刻刪除，引發外界討論。近日，韓媒也捕捉其現況，正在咖啡店努力工作。

金賽綸曾曬出與金秀賢合照，但是火速刪除。（翻攝自IG）

根據韓媒《TV DAILY》2日獨家報導，她目前在首爾聖水洞的一家咖啡店，負責管理整個咖啡廳的業務。後經友人聲明，還未退出演藝圈，對於未來打算，友人透露：「她目前一邊反省過去的事情，一邊集中恢復日常生活，之後再慢慢挑選下部作品吧。」

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金賽綸曾酒駕自撞，肇事逃逸。（翻攝自X）

回顧金賽綸突曬與金秀賢貼臉事件，當時金秀賢所屬經紀公司GOLDMEDALIST火速發出聲明，表示「戀愛傳聞毫無根據，不知道金賽綸的意圖是什麼。」而金賽綸本來也說要發出正式聲明，最後卻宣布「沒有官方立場，無可奉告」，草草了事的態度，讓人看傻眼。

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