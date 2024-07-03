晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

酒駕又曬金秀賢「貼臉照」 金賽綸現況曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以童星身分出道的南韓演員金賽綸，在2022年5月被舉報酒駕，自撞路邊變壓器、肇事逃逸，斷送自己的美好前程，還曾上傳與金秀賢貼臉親密合照後立刻刪除，引發外界討論。近日，韓媒也捕捉其現況，正在咖啡店努力工作。

金賽綸曾曬出與金秀賢合照，但是火速刪除。（翻攝自IG）

根據韓媒《TV DAILY》2日獨家報導，她目前在首爾聖水洞的一家咖啡店，負責管理整個咖啡廳的業務。後經友人聲明，還未退出演藝圈，對於未來打算，友人透露：「她目前一邊反省過去的事情，一邊集中恢復日常生活，之後再慢慢挑選下部作品吧。

金賽綸曾酒駕自撞，肇事逃逸。（翻攝自X）

回顧金賽綸突曬與金秀賢貼臉事件，當時金秀賢所屬經紀公司GOLDMEDALIST火速發出聲明，表示「戀愛傳聞毫無根據，不知道金賽綸的意圖是什麼。」而金賽綸本來也說要發出正式聲明，最後卻宣布「沒有官方立場，無可奉告」，草草了事的態度，讓人看傻眼。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中