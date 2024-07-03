小蜜桃姐姐全說了！遭爆婚變富商老公 親口揭近況：感恩上天

〔記者陽昕翰／台北報導〕43歲「小蜜桃姐姐」朱安禹推出新歌，她先前與富商老公屢傳婚變，被問及現階段最幸福的事？她笑回：「感恩上天，讓我有一對可愛活潑的兒女，事業順利、生活開心、家人安康，生活如此美好，我已知足。」鬆口回應近況。

「小蜜桃姐姐」朱安禹推出新歌。（上海瑀寶文化傳播有限公司提供）

正能量滿滿的小蜜桃姐姐分享：「不過，人生不可能總是順心如意，但只要持續朝著陽光走，影子就會躲在後面。」

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她相隔4年推出新歌《娘親開心就好》，由她親自填詞、作曲，展現創作才華，更透露創作理念是來自於生活感悟的心情，「人生向來都是要靠自己，所以別忘記付出愛的同時，也要記得愛自己，一定要讓自己開心快樂，因為只有自己心情好，才能有更有好的能量傳遞給孩子以及家人們。」

「小蜜桃姐姐」朱安禹鬆口近況。（上海瑀寶文化傳播有限公司提供）

而王心凌也在第一時間力挺好姐妹，發聲表示，「小蜜桃在我心中除了是100分的媽媽，還會努力平衡時間做到自己想做的事情，絕對支持新單曲《娘親開心就好》，大家都要單曲循環喔！」

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