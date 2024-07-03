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娛樂 日韓

太甜了！車銀優熱吻《絕世網紅》女星30秒 觀眾姨母笑

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓「臉蛋男神」車銀優時隔3年演出愛情喜劇《犬系戀人》，帶著奇幻的搞笑詛咒，和《絕世網紅》女主角朴圭瑛共譜浪漫幻想喜劇；一場車銀優和朴圭瑛熱吻30秒的戲，男方邊親吻邊淺笑，播出後直衝韓網熱搜。

車銀優（左）在《犬系戀人》和朴圭瑛有30秒吻戲。（龍華提供）

車銀優在第一集就以淋浴戲大秀「太平洋寬肩」，抓住觀眾眼球，飾演數學老師的斯文打扮，也和漫畫如出一轍，尤其他與朴圭瑛的熱吻戲，讓觀眾們忍不住露出姨母笑，還有不少粉絲將此片段重覆播放，回味再三。

車銀優表示：「我與陳書元（角色名）相似度高達70%，在與人相處時容易顯現出不熱絡且小心翼翼，而被打上個性冷漠的標籤，與角色唯一不同點是家中有養寵物，所以我不怕狗！」

《犬系戀人》車銀優飾演怕狗的陳書元。（龍華提供）

朴圭瑛素有「腦性女」稱號，曾演出《Sweet Home》、《達利和馬鈴薯湯》、《絕世網紅》等為觀眾熟知，《犬系戀人》是她首部浪漫喜劇，同時挑戰飾演前世今生韓海娜與莫順；她認為韓海娜朝氣蓬勃，與自己的個性完全不同。

《犬系戀人》以與異性接吻後變成狗的新鮮故事為主軸，將於7月11日起，平日晚間7點，龍華偶像台MOD353全台首播。

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