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亞洲有氧天王潘若迪 驚傳13年婚姻觸礁

60歲「亞洲有氧天王」潘若迪傳出婚姻亮紅燈。（翻攝自潘若迪臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕60歲「亞洲有氧天王」潘若迪2011年與小15歲「Kiki」邱琦琦結婚並育有1女，今（3）日驚傳2人13年婚姻觸礁，更有一說，娛樂圈早耳聞潘若迪根本已經離婚。

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據了解，潘若迪一家三口最後同框是在去年4月愛女生日當天，此後再也沒有一家人和樂融融景象，知情者更爆料，日前在某場聚會，有賓客忘了Kiki的名字，竟脫口「潘若迪前妻」，離婚消息才曝光，但他透過經紀人否認婚變。

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潘若迪從小由軍人出身的父親帶大，好友透露潘父總覺得男孩應該要多讀書，唱歌跳舞沒出息，父親的想法讓潘若迪非常無奈，據說潘父甚至氣到說出重話，不留一毛錢給潘若迪。

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雖然潘若迪深受打擊，卻也更加力爭上游，好友讚他比別人花更多時間練習努力，「他領悟到有氧舞蹈精髓，並在教學中找到樂趣，最終一舉成為亞洲有氧天王，揚眉吐氣。」

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