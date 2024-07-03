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娛樂 電影

（專訪）瘦子MV女主角是她！林映彤升格當電影女一：標籤想換新的

〔記者廖俐惠／專訪〕林映彤過去曾經演出瘦子MV而為人所知，又因參與「茁劇場」的《滴水的推理書屋》獲得好評。現年28歲的她出道已有6、7年終於獨挑大梁主演電影《我想和你在一起》，承擔的壓力可不小。

林映彤主演《我想和你在一起》即將在7月5日上映，她受訪時侃侃而談。（記者陳逸寬攝）

雖然《我》是一部校園電影，但不但有歌舞劇的橋段，演員要練習唱歌、跳舞、樂器之外，還有動作戲的部分，要練習的真不少。林映彤受訪不諱言每天都很崩潰，在時間有限的情況下手忙腳亂，覺得自己快準備不來了，承受這麼大的壓力下，卻在拍攝打戲時，誤以為害對方受傷骨折，讓她自責到大哭，所幸只是虛驚一場。

林映彤在《我想和你在一起》中飾演高曉南，首次擔綱女主角讓她壓力不小。（星映電影提供）

在拍攝前期，林映彤總是處於一種緊繃的狀態，沒敢放膽跟黃宏軒等人一起玩，甚至在對戲前都會非常謹慎地告訴黃宏軒，之後的對手戲會怎麼欺負，因為擔心將他弄傷了，而黃宏軒則會告訴她「沒關係妳直接來」，一句話就安撫了林映彤。黃宏軒也感謝林映彤，可以讓他「很白癡」的嘻嘻哈哈一起表演，呈現他最真實的自己。

林映彤被大讚很專業，但其實相當緊繃。（記者陳逸寬攝）

林映彤在演藝圈耕耘多年，3年前因演出瘦子的《I Wish I Was There》引起人們好奇，她在片中穿著灰背心、小短褲，造型火辣。問及現在是否還有人叫她「瘦子MV女主角」？她大方承認有，更直言：「我想說這個標籤⋯什麼時候能夠換上新的哈哈哈。」

林映彤3年前拍攝瘦子MV，引起人們關注。（翻攝自YouTube）

她強調雖然這不是困擾，也不是黑歷史，但林映彤也感慨自己努力演了那麼多戲，最後卻是穿著清涼被看到，心情上有些不是滋味，似乎不難理解。林映彤有感而發，表示認知到事情不一定按照所期望的方向走，等待「契機」反而才是最重要的。

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