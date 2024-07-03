MyVideo上半年排行全揭曉！台劇《不夠善良的我們》稱霸冠軍

林依晨奪冠感言：「祝願我們都能珍惜並以自己走過的路為傲。」（公視、MyVideo提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣大哥大MyVideo公布2024年上半年收視排行，總觀影分鐘數破4.3億，台劇《不夠善良的我們》稱霸上半年戲劇館冠軍，《我的婆婆怎麼那麼可愛2》也斬獲第二名寶座；而節目館榜單方面，實境節目依然引領潮流，《花甲少年趣旅行》佔據上半年第一，偶像男團Ozone首部綜藝節目《Ozone 夏日青春冒險》去年已攻佔第三，今年更上一層樓拿下亞軍，人氣不墜。

動漫排行榜TOP10。（MyVideo提供）

值得一提的是，名導王家衛首次執導的電視劇《繁花》6月中旬播出，至今已連續19天霸佔戲劇館第一名，可望問鼎MyVideo全年度戲劇榜收視冠軍。

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戲劇排行榜TOP10。（MyVideo提供）

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔與柯震東主演，「金獎編劇」徐譽庭執導的《不夠善良的我們》深刻描寫男女內心，開播引起熱議，稱霸MyVideo收視日榜前十名長達2個月，林依晨得知奪冠消息興奮透露，「很開心自己參與的好戲能在觀眾們的生活中激起這麼多的共鳴與迴響，祝願我們都能珍惜並以自己走過的路為傲！」

兒童節目排行榜TOP10。（MyVideo提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》獲得MyVideo戲劇榜第二。（MyVideo提供）

節目排行榜TOP10。（MyVideo提供）

徐譽庭也親吐感言，「從製作《不夠善良的我們》之始，所有幕前幕後的工作人員都信念一致的想訴說一個能和觀眾『交心』的故事。因此不論從故事本體到各項製作環節，我們都以『深深共鳴』為最大的目標，所以能得到觀者如此的支持，真的非常的感動。一如量子糾纏，我們感動了觀者，而觀者也感動了我們，一直是所有創作源源不斷的最大力量。」

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