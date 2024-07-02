何豪傑省過頭「撿帥兒內褲穿」 不捨狄鶯：希望孩子一切好

何豪傑不望子成龍，希望孩子健康快樂就好。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕星二代教養問題近來屢登版面，何豪傑日前出席大愛《你好，我是誰2》茶敘，談起帥兒何柏廷語露不捨，鬆口兒子過去身材瘦弱、成績差強人意，成為同學眼中釘遭霸凌。他看到同為星二代的孫安佐鬧出風波，不禁嘆：「希望小孩一切都好。」並透露自己眼中的孫鵬及狄鶯。

何豪傑長子何柏廷曾風光奪下「2022年全球城市先生」冠軍，他卻透露兒子國小被霸凌，當時常憂心兒子會傷害自己，「我從來沒有望子成龍，只希望他健康快樂長大。」後來何柏廷靠運動、加入籃球隊逆勢成長，餐餐雞胸肉飲食控制，奪下全球城市先生後，還向他討「健身工廠一年會費」作為獎勵，對於體格維持相當自律。

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何豪傑欣慰兒子走出霸凌陰霾，自信練就好身材。（翻攝自臉書）

何豪傑笑說自己從小兩件事無條件支持兒子，就是讀書和運動，「全世界最酷的兩件事，運動就是強健體魄，讀書讓腦袋多點東西。」他也透露和老婆和家馨每個月只給兒子20000元零用金，養成孩子謹慎理財，此外何豪傑更驚曝平常會撿兒子穿不下的內褲來穿，突如其來的爆料笑翻現場。

而何豪傑過去和孫鵬、狄鶯都有合作，透露狄鶯總自備水煮餐盒到片場，自律行為令他印象深刻，也曾和孫鵬交流爸爸經，坦言私下沒有過問夫妻倆近況，「小孩有狀況父母很辛苦，永遠要操心小孩一輩子。」

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