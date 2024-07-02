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娛樂 最新消息

郁方愛子國外求學預備砸4千萬！讚賈永婕女兒「這點」超優秀

郁方出席經濟弱勢新二代培力計畫記者會 （記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕郁方婚後育有2子1女，郁方今（2）日出席公益「經濟弱勢新二代培力計畫」記者會，擔任愛心大使，談及兩個兒子都將要到國外念大學，粗估4年花費就要4千萬，讓她忍不住直呼：「老天鵝阿～」

郁方提到大兒子今年要申請美國的大學，第一志願是紐約大學，「老大4年學費要花1、2千萬左右，老二想念加拿大的，女兒想在台灣念書，就都尊重他們。」她2個兒子在國外念大學，粗估學費要花4千萬台幣。

至於會不會擔心小孩出國念書會學壞？郁方則表示很放心：「我的小孩討厭菸酒，從小到大都很清楚要做什麼，就是立志賺錢，出國唸書是他們想要的。」被問及星二代孫安佐一事，她則認為孫安佐是個聰明的小孩，只是在成長過程中難免會迷惘，希望外界給予他更多時間和空間。

郁方出席經濟弱勢新二代培力計畫記者會 （記者王文麟攝）

她也提到今天因為要出席活動，就託了賈永婕女兒安安幫忙陪小六的女兒出去玩，安安這陣子剛從美國學校放暑假回來，「安安1小時600元，本想殺價，但作罷，她3個小時賺1800元，安安8月中才回美國，我們這些阿姨們把她時間都預訂滿了，把她下學期學費湊齊了。」更不忘大讚安安很會照顧小孩。

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