超辣金曲歌后開趴！舞思愛狂嗨 「史無前例部落派對」曝光

舞思愛（基隆市政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕剛奪下金曲原民歌后的舞思愛，7月27日將在「基隆浪曲嘉年華」獻唱，今天她現身現身記者會，心情依舊激動，「主要這一、兩天還有如雪花般的祝賀訊息，也很想一一回覆，謝謝大家的集氣！」並表示要把得獎的獎金拿來做下一張專輯。

舞思愛（基隆市政府提供）

被問到與基隆的感情，舞思愛說：「我超喜歡基隆的！畢竟從小在這就學長大，大家都說基隆愛下雨，但說真的，基隆不下雨的時候，真的很美！很涼爽。」至於最愛的地方，她表示：「是我們奇浩部落的小涼亭。」半夜想透透氣的時候，都會去那裡看月亮。

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舞思愛（基隆市政府提供）

舞思愛透露，近期將有演唱會的好消息，她的YT頻道也會陸續更新，「最重要的是明天將會在基隆拍攝《美感》 專輯歌曲〈巨美〉MV，是一支史無前例的部落派對！」表示整支MV就像是這次金曲獎的after party，等這陣子宣傳結束，會好好沈澱創作。

舞思愛（基隆市政府提供）

她提及堅持族語專輯的初衷，「就是很希望能一直傳唱，能讓更多人認識這片土地的文化、族群、語言，無論是古調或是創新的創作，希望能讓更多孩子們繼續唱著，讓這文化的美不要消失。」得到金曲獎誰最開心？她透露：「我覺得可能是我的爸媽吧！感覺得出來他們那天都有含淚。」當天獲獎後，她也緊緊抱著自己的小孩。

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