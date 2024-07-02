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娛樂 最新消息

「西瓜哥哥」李岳滯留香港機場16小時！飛機停飛原因曝

「西瓜哥哥」李岳。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲的李岳曾是兒童界偶像「西瓜哥哥」，2021年宣布退出兒童台轉戰YouTube。上週他從香港要返台時，竟發生意外事件，滯留香港機場16小時，讓李岳無奈嘆：「早知道就保旅遊平安險。

飛機故障，滯留香港一夜。（翻攝自臉書）

李岳在社群分享一事，原先預計下午3點從香港返台，怎料飛機引擎故障，在機上等待3小時後，還是只能下飛機在香港機場等通知，讓他哀嘆：「早知道就保旅遊平安險。」後續接連等了好久，一直到深夜11點，機場免稅店都打烊，他也未能踏上返台的道路。

引擎發生故障，導致航班延期。（翻攝自臉書）

最終航班確定取消，一直到隔天早上9點才順利回到台灣，一共滯留16小時。後續李岳表示，謝謝空姐及地勤人員都很有耐心處理問題，但最讓他可惜的是沒有保保險，「如果有的話至少可以彌補我等到要瘋的脆弱心靈，超級扼腕。」

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