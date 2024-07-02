陳芳語家中放8個骨灰罈求靈異出現！82歲老爸鬆口對「準女婿」觀感

陳芳語新專輯關注永續和環保問題。（華風數位提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Kimberley」陳芳語推出新專輯《kiki》，她熱愛動物，細數家中的動物寶貝，她說：「有11隻貓，4隻狗、2隻兔子，還有2隻麝香豬。」但養動物也會面臨難以避免的生死問題，她透露：「骨灰放在房裡。」

目前陳芳語家中至少放了8個以上動物骨灰，前陣子過世的黑貓「kiwi」的骨灰還放在她床頭旁櫃子，她說鼓手男友彥文也和她一起面對黑貓的離開，都很難過。

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被問到放這麼多動物骨灰在家中是否有遇過靈異事件？陳芳語說：「我還很想發生靈異的事情，如果有我會開心，想再看到牠們，真的很希望，我還有去找寵物溝通師。」希望過世的動物寶貝可以來到她夢中。

陳芳語（中）推出專輯，爸媽都到場支持。（華風數位提供）

之前有傳言男友會在陳芳語30歲時向她求婚，把她娶回家，陳芳語說：「真的還沒有求婚，順其自然，但都有想過結婚，很多朋友有來問，他的反應都差不多，之前有點不太習慣焦點在我們身上。」

雖然陳芳語和男友都見過雙方家長，但她覺得爸媽思維比較不像亞洲父母，因此都不會催婚，今（2）爸媽也陪她出席媒體訪問，82歲的爸爸被問到希望女兒快點結婚？或是晚點出嫁多陪他？陳爸爸說：「我不需要人陪，但這個都是她自己的選擇，結不結婚不太要緊。」

另外被問到對於「準女婿」彥文的看法，陳芳語父親說：「很好啊！但我沒有權利講喜不喜歡。」一切尊重女兒的選擇。陳芳語則透露，父親也會去看男友所屬血肉果汁機的演唱會，笑說爸爸也是一個rocker。

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