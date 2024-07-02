巴奈提天安門遭封殺 3年前吟唱「1989的六四」影片曝

巴奈金曲致詞勿忘天安門遭中國封殺。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕原住民歌手巴奈以《夜婆Iā-Pô》獲得金曲獎最佳台語專輯，她致詞提到「金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油。」言論一出立刻觸動中國官方敏感神經，相關作品隨即在中國平台「被消失」。對此，主持人陳信聰也透露巴奈之所以道出一番話，與自身經歷有關。

陳信聰在社群分享巴奈2021年為天安門事件吟唱的影片截圖，表示：「巴奈跟我說，她是因為在疫情期間，寫了32這首歌，才會在金曲獎上，對35這個數字有感覺。她在帳篷裡，唱著這首32。那是一場為期最長的抗爭，為的是原住民的傳統領域。」

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巴奈3年前唱出64天安門事件悲歌。（翻攝自臉書）

巴奈2021年6月5日唱出了名為《32》的創作，追念1989年發生的天安門事件，歌詞娓娓道出歷史悲劇的言不由衷，「過了這麼久，世界改變這麼多，大欺小的事情一樣還是那麼多，孩子啊孩子，請一定要記住那一夜，請一定要記住什麼是進步的追求，當時1989的六四，到現在還不被承認的孩子，到現在還不被承認的孩子，不能回家的孩子，死那麼多的孩子，夜裡恐懼的孩子，1989的六四，那年夏天夜裡在哭的孩子。」

事實上巴奈一直為社運發聲，2017年開始，她為捍衛原住民傳統領域，和先生那布在凱道紮營，歷經抗爭遭拆帳棚，後來搬遷至228紀念公園；而這次遭中國封殺，她也淡然表示：「自由之可貴，從此刻就能感受到，希望大家要好好愛護我們現在擁有的一切。」

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