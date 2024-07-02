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娛樂 最新消息

阿信嫩照曝光帥成這樣！嗆頭號勁敵Energy：怎麼又跑來

五月天再次邀請Energy擔任演唱會嘉賓，互動逗趣。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天繼續展開「回到那一天」巡演，再次邀來人氣發燒的Energy當嘉賓，阿信笑問：「Energy在過去的時間線消失了20年，當年他們是我們頭號勁敵，你們怎麼又會跑來了呢？」

五月天巡演的整體概念設計獲得倫敦設計獎的年度設計獎。（相信音樂提供）

深圳首場，五月天與嘉賓Energy合唱紅翻天的《星期五晚上》，阿弟回想起怪獸多年前的承諾：「Energy合體，五月天幫我們伴奏，今天成真了！」不只五月天實踐承諾，怪獸也在Energy力拱下背著吉他帥跳「16蹲」。

五月天演唱會上大螢幕出現阿信年輕時嫩照。（相信音樂提供）

演唱會上大螢幕也出現阿信以前的嫩照，粉絲直呼帥氣，阿信看著Energy團長牛奶精彩的「大風車」舞技，大讚並開玩笑說：「看你大風車轉一場少一場。」

Energy將在8月24、25日參加由五月天領軍，在小巨蛋舉行的「超犀利趴13」演出，門票將於7月7日中午12點在拓元售票系統開賣。

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