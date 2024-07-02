職棒啦啦隊比女團夯？ 網友突破盲點點出「曝光度」是關鍵

啦啦隊女孩（左起）秀秀子、峮峮、一粒。（本報合成，記者林正堃／陳奕全／李惠洲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕職棒啦啦隊女孩近年的討論度不斷上升，甚至超過許多演藝圈的年輕女團，許多人好奇這些場邊最亮眼的焦點，為什麼能創造比許多唱片、經紀公司認真打造出來的年輕女團？對此網友提出看法，認為最關鍵的地方就在於「曝光度」。

樂天女孩李多慧（左）與林襄人氣超高。（本報資料照，記者陳志曲攝）

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職棒啦啦隊女孩在場邊累積人氣之外，同時也受到電視台青睞，有些成員例如林襄、李多慧、峮峮、籃籃也順利成功進軍演藝圈。職棒啦啦隊最早受到矚目的當屬「伊梓帆」，接著由峮峮、林襄等人接棒，接著韓流來襲李多慧、邊荷律等人進軍台灣，再掀話題。「富邦三本柱」慈妹、丹丹、秀秀子、樂天桃猿的籃籃、熊霓，球季前就爆紅的台鋼雄鷹啦啦隊wing stars人氣女孩一粒，都是很好的例子。

台鋼雄鷹啦啦隊wing stars人氣女孩一粒，賽季前就擁有高人氣。（本報資料照，記者李惠洲攝）

網友好奇「台灣女團平均年齡比啦啦隊還年輕也有出唱片，又唱又跳，實力應該是比本土啦啦隊厲害，雖然也是有粉絲在迷，但台灣女團為何人氣不敵啦啦隊？」這個問題引來許多答案，有人認為：「比起啦啦隊而言，培養一支女團要砸太多錢，然後一比對南韓女團，砸再多錢也是輸」、「啦啦隊可以直接面對面互動，大贏！」不過最主要的答案還是「曝光度」，職棒一年比賽那麼多，啦啦隊總是能隨著電視轉播賺到曝光度，女團在這方面的資源上，無論如何都無法贏過啦啦隊女孩。

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