晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

職棒啦啦隊比女團夯？ 網友突破盲點點出「曝光度」是關鍵

啦啦隊女孩（左起）秀秀子、峮峮、一粒。（本報合成，記者林正堃／陳奕全／李惠洲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕職棒啦啦隊女孩近年的討論度不斷上升，甚至超過許多演藝圈的年輕女團，許多人好奇這些場邊最亮眼的焦點，為什麼能創造比許多唱片、經紀公司認真打造出來的年輕女團？對此網友提出看法，認為最關鍵的地方就在於「曝光度」。

樂天女孩李多慧（左）與林襄人氣超高。（本報資料照，記者陳志曲攝）

相關新聞：林襄寫真只用小花遮雪乳 超大膽性感照網友喊香

職棒啦啦隊女孩在場邊累積人氣之外，同時也受到電視台青睞，有些成員例如林襄、李多慧、峮峮、籃籃也順利成功進軍演藝圈。職棒啦啦隊最早受到矚目的當屬「伊梓帆」，接著由峮峮、林襄等人接棒，接著韓流來襲李多慧、邊荷律等人進軍台灣，再掀話題。「富邦三本柱」慈妹、丹丹、秀秀子、樂天桃猿的籃籃、熊霓，球季前就爆紅的台鋼雄鷹啦啦隊wing stars人氣女孩一粒，都是很好的例子。

台鋼雄鷹啦啦隊wing stars人氣女孩一粒，賽季前就擁有高人氣。（本報資料照，記者李惠洲攝）

網友好奇「台灣女團平均年齡比啦啦隊還年輕也有出唱片，又唱又跳，實力應該是比本土啦啦隊厲害，雖然也是有粉絲在迷，但台灣女團為何人氣不敵啦啦隊？」這個問題引來許多答案，有人認為：「比起啦啦隊而言，培養一支女團要砸太多錢，然後一比對南韓女團，砸再多錢也是輸」、「啦啦隊可以直接面對面互動，大贏！」不過最主要的答案還是「曝光度」，職棒一年比賽那麼多，啦啦隊總是能隨著電視轉播賺到曝光度，女團在這方面的資源上，無論如何都無法贏過啦啦隊女孩。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中