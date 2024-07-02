《誰是被害者2》大魔王曝光！蘇慧倫黑化變臉 網友全傻眼：沒想到

〔記者蕭方綺／台北報導〕蘇慧倫暌違12年再次回歸演員身份，在Netflix懸疑推理影集《誰是被害者》第2季除詮釋專業法醫角色，更在影集中「變臉」擔綱「幕後大魔王」，她因15年前一起由張孝全經手鑑識、疑點重重的命案痛失愛女，而黑化反轉為連續殺人主使的犯案真相，與深藏在命案中的「愛」如何展現。

蘇慧倫（右）是劇中的大魔王。（Netflix提供）

蘇慧倫從冷靜沈著的法醫，隨著當年愛女命案的真相一步步被揭開，到最後反轉為命案連續殺人犯、殘忍行兇的反差形象驚豔眾人，讓全網崩潰直呼：「沒想到兇手居然是薛法醫，蘇慧倫好會演！把一位母親偏執的愛詮釋的太好了。」被問及收到眾多觀眾反饋的反應，蘇慧倫表示：「感謝大家看到的是薛欣寧，不是蘇慧倫，跳開角色再來看，更讀懂了劇中的每個人物，觀眾在觀賞完劇集，都會有自己的解讀，希望我們有觸碰到了那些不被理解的人們的內心，藉此呼吸、重生。」

請繼續往下閱讀...

蘇慧倫戲裡經歷變臉橋段。（Netflix提供）

蘇慧倫也分享詮釋角色的心境轉折表示進入角色前期真的很痛苦，為了要隱藏她是大魔王，嘗試了各種表演的可能性，也笑說除了角色表演以外，另一個難就是戲上檔前的宣傳，因為什麼都不能說，一不小心流露出線索，可能就破壞了觀眾跟著劇情辦案的感受。

導演陳冠仲也笑稱蘇慧倫就是那種都說沒讀書結果考超好的同學：「記得第一次碰慧倫姐的時候，她表現得不愠不火，她想嘗試薛欣寧這個角色但是沒有把握能做得好，我那時候直覺她就是演薛欣寧的人選，結果拍到薛欣寧虐殺林明誠（劉俊謙飾）的第一個大反轉，馬上就應證了我的直覺。」

影集中張孝全和蘇慧倫也從一開始的辦案神隊友關係，隨著命案真相揭開，醞釀出最終薛欣寧為了報復方毅任和他的恩師林景瑞（喜翔飾）對當年辦案有誤的忽視而綁架、試圖虐殺方毅任，兩人情緒大爆發的對峙戲碼。張孝全坦言：「那場戲某種層面上來說，也是方毅任真正直視內心對於恩師信任崩解、對於自己辦案疏失的恐懼，情緒是累積到最高點的，我和學姐（蘇慧倫）嘗試了很多種可能性，非常感謝學姐一遍又一遍總是投入百分之百的表演跟情緒，讓那個當下是非常真實的，是很棒的經驗。」

蘇慧倫劇中擔綱「幕後大魔王」。（Netflix提供）

而當蘇慧倫被問及薛欣寧這個角色自己也身為一位母親，在進行這場以愛為題的復仇計畫，有沒有一刻後悔過，蘇慧倫親自解謎分享道：「我的設定是有的，在殺吳俊律（潘綱大 飾）那一場，殺人動作做完，導演沒喊卡，我順著那個情緒繼續演，薛欣寧其實是無助也驚恐的，但是沒有退路，或者她也沒有要退，她得下完自己設計好的這盤棋。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法