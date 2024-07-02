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娛樂 音樂

高雄被鬧場！小春台北嗆聲「不會怕」 爆與瘦子「友情破裂」

〔記者張釔泠／台北報導〕「頑童MJ116」小春Kenzy個人專場唱到台北，大淵到場力挺，並在社群發文大讚他「帥到毋知影」，而瘦子因為工作無法到場，他搞笑稱「友情破碎」，但也馬上表示彼此情誼夠深才能開玩笑。

小春。（本色提供）

演唱會伴隨著廟會的煙火聲，以《晃落》震撼開場，許多歌迷趁空擋示愛「小春我愛你」，一起參與《全明星運動會》的彭小刀也跟著在台下大聲告白。

面對台下此起彼落的呼喊，他自嘲上個月巡演在高雄場被有心人士鬧場，笑說：「應該沒有人會鬧事了吧？反正我也不會怕，因為我是『大丈夫』。」接著演唱《大丈夫》讓全場熱血沸騰。

小春。（本色提供）

演唱會上小春不只饒舌，更背起電吉他自彈自唱《愛到才知痛》，這是小春練習電吉他多時之後第一次在台上公開演出，氣氛非常迷人；而他也為老搭檔李紅伴奏、唱情歌。

歌迷不斷要他多彈幾首，還唱起張震嶽的《愛我別走》，沒想到小春完全沒跟著伴奏，被粉絲搞笑狂罵：「詐騙！」他幽默回應：「這年頭做詐騙的才會賺錢知道嗎？」語畢馬上笑著解釋：「我開玩笑的。」他在放下吉他前，再次開玩笑說：「我決定退出頑童組樂團。」不過說完也是趕緊滅火：「開玩笑的，沒有頑童沒有我！」

小春。（本色提供）

演唱會尾聲，小春感性說：「很感動，今年37歲還可以看到那麼多人支持我。」他也謝謝這一路走來力挺的公司「本色音樂」和瘦子、大淵，也相約台下歌迷7/20、7/21「本色祭」再見。

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