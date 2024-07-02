家寧Andy同框僅69秒...眾量級新片網嘆：像兩部片合在一起

YouTuber「眾量級」近日傳出分手疑雲。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」由情侶檔家寧、Andy組成，兩人交往即將邁入9年，不過近日卻傳出分手疑雲，雙方皆未正面回應。而昨（1）日頻道更新影片，怎料片長13分鐘，他們卻只同框1分鐘，讓網友直呼：「像兩部片合在一起。」

本次影片計畫分別旅行，不能使用手機。（翻攝自YT）

影片總共13分鐘，但只有開頭時兩人有同框，僅69秒在同個畫面上，之後都是分別記錄自己不用手機的過程，家寧去了茶園，而後體驗陶藝文化，Andy去了北海享受海邊景色，兩人分別記錄之後，再合併製作一部影片。

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結尾只剩一人，讓許多網友感到嘆惜。（翻攝自YT）

影片一曝光後，引來許多網友觀看及留言，：「回不去了...除了開頭以外，連結尾只有1個人...」、「怎麼感覺不是一起拍片的樣子...」、「以前結尾都會有2個人居多，現在搞成一個」、「這部影片完全不是你們原本的樣子了。」

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