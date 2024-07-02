納豆突下跪認錯！女友依依揭私下面：愛賣慘討拍

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、佩甄主持緯來《甄心分享小琳鐺》，邀請依依、劉書宏、林道遠和李佳豫聊感情，依依與納豆穩定交往多年，在節目爆料他反差萌行為，提到雖然他在外面被叫豆哥，但竟因為太晚回來去自動面壁下跪向依依道歉，讓她不捨馬上原諒他拉他起身！

納豆晚回家自動面壁下跪思過。（緯來提供）

依依說剛交往時，納豆依然維持著夜生活的習慣，經常與朋友喝酒到深夜。每當這種時候，納豆都會提前與依依約定好回家的時間。當約定時間快到時，納豆發訊息說會晚半小時到家，這讓她非常生氣，氣急之下回覆：「現在不回來，那就再也不用回來了。」過了半小時，納豆回到家後，沒有辯解，而是選擇面壁下跪，向依依道歉，「我覺得我自己做錯了。」

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依依抖出納豆太晚回家，竟下跪道歉的糗事。（緯來提供）

此外，依依爆料說，納豆除了愛裝無辜，還愛賣慘討拍。有時，納豆出外景一整天回到家，希望依依幫忙按摩，會說「寶貝，我今天真的好累」、「錄製遊戲節目時，十幾個人起來欺負我一個，我又是被打的、又是被潑水的、又是被絆倒的」，且哀說身體痠痛，於是依依認真幫他按摩。事後節目播出時發現，納豆並沒有像當時所說的一樣被欺負、被潑水，反而是坐在旁邊悠閒地吃餅乾。這種行為讓依依哭笑不得，但也顯示了納豆在感情中的一種可愛和反差萌！

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