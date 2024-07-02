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娛樂 電視

陳美鳳生日12年沒缺席！言承旭現身意外曝傷況

〔記者蕭方綺／台北報導〕「最美歐巴桑」陳美鳳與言承旭私下交情好，認識超過12年，每到陳美鳳生日，言承旭從來不忘記，都會獻上驚喜及祝福。1日是陳美鳳68歲生日，她po出言承旭捧著蛋糕，驚喜為她慶生的照片，開心喊話：「謝謝我的小太陽！」只是照片中意外看到言承旭手肘纏著繃帶，原來是他日前打籃球，導致手和膝蓋都受傷。

言承旭（右）替陳美鳳慶生。（翻攝自臉書）

巨蟹座的陳美鳳感性向替她慶生的所有朋友喊話：「謝謝我的神秘客一直那麼貼心，沒有血緣卻是一輩子的家人，多難得的福份多深的緣份，你們每個人我都記在心底，感謝在我需要你的時候你從沒消失。」

言承旭替陳美鳳慶生。（翻攝自臉書）

陳美鳳曾透露多年來，每逢她的生日，言承旭從來不缺席，就算在外地忙於工作也不忘為她送上驚喜。有次陳美鳳在日本旅遊，言承旭在北京工作，沒想到他工作結束後，馬上訂機票飛到日本找陳美鳳，讓她超驚喜。

回顧兩人的友誼，言承旭最初因為媽媽是陳美鳳的粉絲，所以主動拜託兩人共同友人介紹認識，沒想到一見面就很投緣，兩人忘年之交的情誼也維持了超過10年。談起言承旭，陳美鳳曾說過：「欣賞小太陽對媽媽的孝順，他很低調有一些自己的堅持，其實朋友就是彼此了解，互相包容體諒，就會發覺彼此的優點。」

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