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娛樂 電視

林奕嵐性格落差大 導演狂讚「迷人的巨星標配」

〔記者李紹綾／台北報導〕林奕嵐受邀擔任雜誌封面，拍攝團隊將場景拉到古色古香的台南，並且走訪許多新興藝術據點。林奕嵐表示，好像回到高中畢旅時期，對安平老街的閑靜記憶猶新，「開始演戲後，對創作有新的認識，就連過去熟悉的平面拍攝都變得很新鮮，希望這次拍攝與藝術結合的作品，能讓大家看到不同面向的我。」

林奕嵐受邀擔任雜誌封面人物。（VERSE提供）

團隊將場景拉至台南，結合許多複合式的藝術空間，如藝廊、美術館、海邊、咖啡酒吧、老屋改建的藝文空間，讓平面模特出身的林奕嵐感到非常興奮及具有挑戰性。她透露在接觸戲劇後，會主動和攝影團隊討論創作，「這次我試著在每個場景裡設定一個戲劇角色。在南美館時，我想像自己是《阿達一族》的大女兒Wednesday，冷靜又厭世；在小型藝廊時，我設定自己是機器娃娃，極度冷靜卻對萬物保持好奇；在漁光島時，我想扮演有了雙腿可以上岸的美人魚，讓落日餘暉映照在我身上。」讓過去熟悉的平面拍攝都開始變得新鮮有趣。

林奕嵐出道以來備受國際時尚精品愛戴。（周子娛樂提供）

到美術館拍攝時，讓林奕嵐想起小時候曾學過素描及水彩，也喜歡看畫展。林奕嵐表示，看畫展可以欣賞每個藝術作品背後的意義，思考創作者的動機，是個可以讓自己平靜下來的時刻。並接著說：「我也喜歡拿相機到處拍照，拍朋友開心大笑、認真做事以及大家最自然的樣子。」說到來台南必吃的美食，林奕嵐有些失落的說：「拍攝工作時間緊湊，沒有特地去尋找在地美食，也沒有吃到我最想吃的牛肉湯，凌晨結束工作後，只好跟經紀人一起在飯店吃泡麵聊天，希望下次有機會能來一趟美食之旅。」

林奕嵐受邀擔任雜誌封面，將每個藝術場景代入一個角色，讓拍攝更新鮮有趣。（VERSE提供）

雜誌中訪問到影集《她和她的她》的導演卓立對林奕嵐的第一印象，導演表示，在選角時就對林奕嵐的試鏡表現印象深刻，以一個新人來說，她絲毫沒有「背台詞」的語氣，並以「鑽石」形容對她的第一印象，是耀眼、充滿光采，輕易就能吸引他人目光。導演也說到：「一個可以同時很有個性、又害羞，其實是非常迷人的事。這幾乎是你所能想到的演員巨星標配。」林奕嵐害羞表示，我記得導演跟我說過這句話，至今都很感激她這樣形容我，現在也會時常想起導演曾經說過的話，我會保持單純、初心來面對這個世界，也會繼續加油。

林奕嵐與周杰倫、金智媛等藝人同場出席品牌活動。 （周子娛樂提供）

出道以來一直備受國際時尚精品愛戴的林奕嵐，近日也出席法國精品Dior新光三越 Diamond Towers 2館開幕活動，同台藝人包含周杰倫、韓星金智媛、王淨、劉以豪、陳庭妮。面對與這麼多前輩們同台，林奕嵐表示，很榮幸與大家一起參與這場活動，第一眼看到金智媛覺得她仙氣滿滿，非常有氣質。榮獲金鐘後戲劇邀約不斷的林奕嵐，在影集《X又是星期一》、影集《同棲散策》、電影《命中註定那頭鵝》都能看見她精彩的演出，令人期待。

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