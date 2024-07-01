愛莉莎莎黑bra變藍再秀辣身材 遇瘋狂小黃擔心死車上

愛莉莎莎秀淺藍比基尼。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber愛莉莎莎先前曾經秀過一組黑色比基尼照，這回又換成淺藍色美人魚，在泳池邊擺拍，從照片看來愛莉莎莎對自己的身材很滿意，還笑說：「你必須很努力，才能看起來豪不費力」。有網友看到比基尼二連發跪求愛莉莎莎出寫真集，愛莉莎莎回答：「哈，應該不會，但我身材好的話就會多多拍」。

愛莉莎莎化身美人魚。（翻攝自IG）

除了盡情秀身材之外，愛莉莎沙也分享了自己搭乘計程車的經驗。她說自己常常以計程車（小黃）代步，不過搭了這麼久的計程車，第一次碰上超級瘋狂的司機。原台她搭到一輛計程車，車子原本在高架橋上行駛，但司機突然說：「我就不照導航走囉」這句話把愛莉莎莎嚇傻，不照導航那要怎麼走？接著司機就下橋跑到市區狂繞15分鐘，把車程時間拉長，愛莉莎莎感到很生氣，便詢問司機：「你在幹嘛？」司機硬是咬死高架橋比較遠。除了繞路之外，司機在下橋之後便瘋狂亂鑽，愛莉莎莎覺得司機開車的技術比她還爛，而且司機一直亂換車道，候車不斷按喇叭，讓愛莉莎莎瞬間覺得見到天堂，懷疑自己就要死在車上。好在最後結果令人滿意，愛莉莎莎平安抵達目的地。

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愛莉莎莎狂秀好身材。（翻攝自IG）

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