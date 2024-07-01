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娛樂 音樂

91歲林沖左腿無力坐輪椅上工！ 上月跌倒「半張臉瘀血」險毀容

愛傳承關懷演唱會；林沖。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「鑽石歌王」林沖今年已經91歲，他今（1日）出席「愛傳承關懷演唱會」時，透露上個月不慎跌倒差點毀容，還好積極治療後逐漸康復；雖然目前仍需以輪椅代步，不過他說現在很珍惜能在舞台上跳歌的時光，強調自己真的很努力。

林沖。（記者潘少棠攝）

林沖2年前左腿歷經一場大刀後時常感到沒力，當時體重還一度掉了20公斤，他透露上個月到台中做復健時又不慎跌倒，臉部撞擊到地面後，半張臉都瘀血，第一時間還以為自己將面臨毀容，所幸積極就醫治療後有漸漸恢復，不然根本不敢見人。如今林沖還能站在舞台上唱歌，他表示相當開心且知足，爾後也會更小心自己身體狀況。

唐玲。（記者潘少棠攝）

成功戰勝胃癌第四期的唐玲，這次與陳子強合作主持，氣色看起來相當好，歷劫歸來的她表示自己已平安度過罹癌後的「5年大關」，原先領有的重大傷病卡已不必再續卡，雖然前後燒了4、500萬，但她被醫生讚是「醫學奇蹟」，已經是一位康復的普通人，儘管如此，後續仍會定期追蹤檢查，認為防癌和抗癌是一輩子的事；一旁的陳子強則說自己過去因拍戲積了不少舊傷，目前有接受一些療程，前後也花了超過上百萬。

陳子強。（記者潘少棠攝）

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