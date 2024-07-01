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娛樂 日韓

超越炎柱400億票房？《鬼滅之刃》無限城篇宣布推出劇場版三部曲

劇場版《鬼滅之刃》無限城篇先行視覺圖。（木棉花提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕全球最暢銷動漫之一的《鬼滅之刃》，電視動畫「柱訓練篇」昨天（30日）播出最後一集，在日本播畢後，「劇場版《鬼滅之刃》無限城篇」已確定將以三部曲的形式製作，並公開特報和先行視覺圖，視覺圖中展示了竈門炭治郎、鬼殺隊最強劍士《柱》和珠世激昂的鬥志，令人期待。

對此，竈門炭治郎的聲優花江夏樹表示：「能夠以劇場版的形式呈現給各位，我真的覺得非常高興，請大家好好期待後續的情報，也請繼續支持鬼滅之刃。」

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本狂賣400億日幣（約台80億），該片在台灣也賣破6億，是目前台灣最賣座的日本動畫電影，「無限城篇」是否能夠跨越「炎柱」設下的障礙，受到日媒高度關注。雖然有網友認為漫畫早已完結，無須再看動畫，但有更多網友希望能夠在大銀幕上看到炭治郎等人打鬥的精彩畫面。

《鬼滅之刃》由吾峠呼世晴繪製原作、集英社Jump Comics出版，第1冊~第23冊累計發行超過1億5000萬本的漫畫原作，動畫由ufotable製作，本作的故事從家人被鬼殺死的少年竈門炭治郎，為了讓變成鬼的妹妹禰豆子變回人類，加入鬼殺隊開始。

2019年4月，電視動畫《「鬼滅之刃」竈門炭治郎立志篇》開始播放，之後2020年10月電影《「鬼滅之刃」無限列車篇》上映，從2021年跨2022年播放電視動畫《無限列車篇》跟《遊郭篇》，接著2023年4月電視動畫《刀匠村篇》播出，並於2024年2月舉辦世界巡迴《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》，超越前作、創下在超過145個國家和地區上映的紀錄。

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