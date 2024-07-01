苦苓三問葉元之 嗆聲「既凹之，則罷之」

國民黨立委葉元之。（資料照，記者叢昌瑾攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國會改革修法引發藍綠對立，基隆市長謝國樑目前面臨罷免危機，國民黨立委葉元之也屢屢被點名，資深媒體人王時齊搶先開嗆，她表示會害到謝國樑、葉元之的人，可能就是國民黨立委徐巧芯，「因徐巧芯累積更高仇恨值，恐嚇跑中間選民，中間選民認為這樣做太超過。」

知名作家苦苓也透過臉書發文補槍「三問葉元之」，「你們說『不要為了罷免而罷免』是什麼意思？罷免的目的是罷免你，罷免你的手段是罷免，怎麼會不是『為了罷免而罷免』？」

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苦苓接著嗆聲葉元之，這就像說「不要為了吃飯而吃飯」，你不為了吃飯而吃飯，難道是為了大便而吃飯嗎？「既凹之，則罷之。」

而針對徐巧芯會害到謝國樑、葉元之，王時齊認為徐巧芯是媒體曝光焦點，「但她眼中只有自己，沒有同志，創造高聲量會害到同志沒關係，反正自己已經掌握了流量密碼。」

王時齊最後建議謝國樑或葉元之，如果接下來的政治路有任何不測，應該去找徐巧芯。

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