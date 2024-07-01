晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

苦苓三問葉元之 嗆聲「既凹之，則罷之」

國民黨立委葉元之。（資料照，記者叢昌瑾攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國會改革修法引發藍綠對立，基隆市長謝國樑目前面臨罷免危機，國民黨立委葉元之也屢屢被點名，資深媒體人王時齊搶先開嗆，她表示會害到謝國樑、葉元之的人，可能就是國民黨立委徐巧芯，「因徐巧芯累積更高仇恨值，恐嚇跑中間選民，中間選民認為這樣做太超過。」

知名作家苦苓也透過臉書發文補槍「三問葉元之」，「你們說『不要為了罷免而罷免』是什麼意思？罷免的目的是罷免你，罷免你的手段是罷免，怎麼會不是『為了罷免而罷免』？」

相關新聞：苦苓認祖先來自中國  「就是不想做中國人才跑來台灣」

苦苓接著嗆聲葉元之，這就像說「不要為了吃飯而吃飯」，你不為了吃飯而吃飯，難道是為了大便而吃飯嗎？「既凹之，則罷之。」

而針對徐巧芯會害到謝國樑、葉元之，王時齊認為徐巧芯是媒體曝光焦點，「但她眼中只有自己，沒有同志，創造高聲量會害到同志沒關係，反正自己已經掌握了流量密碼。」

王時齊最後建議謝國樑或葉元之，如果接下來的政治路有任何不測，應該去找徐巧芯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中