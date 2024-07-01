晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

28歲男星罹肺癌末期 被宣布剩3個月存活

蔣智豪去年3月公開罹患肺癌末期，近期更傳出癌細胞轉移到腦膜。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲中國男星蔣智豪2021年曾參加人氣選秀節目《青春有你3》，183公分高挑身材人氣竄升，卻在去年3月宣布罹患肺癌末期，近期傳出因癌細胞轉移到腦膜，被醫院告知僅剩3個月生命。

蔣智豪曾透露平時不菸不酒，4月10日迎來28歲生日，吐露自己很早就有咳嗽狀況，但他以為是咽喉炎，雖然病情時好時壞，他仍告訴粉絲網友：「我不會那麼容易放棄，我會努力好起來。」

蔣智豪罹癌消息曝光後讓外界心疼不已。（翻攝自微博）　　

近日蔣智豪再度更新病況，坦言情況很不樂觀，因腦膜轉移一再復發加重，「腦實質腫瘤也變成了多發，經常頭痛到想要結束一切，行動能力也在慢慢變差」，並說無論是經濟還是心理上，都已經難以承受。

相關新聞：6年前母親同病離世…26歲偶像肺癌末期 一度想不開

對於後續治療，蔣智豪表示陷入迷茫，所以這段時間一直逃避檢查，「我一直不想承認這是自己的結局，但是看到這美好的世界身邊美好的一切，我真的不想那麼輕易去放棄。」喊話希望借助粉絲鼓勵的力量，對抗病魔。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中