28歲男星罹肺癌末期 被宣布剩3個月存活

蔣智豪去年3月公開罹患肺癌末期，近期更傳出癌細胞轉移到腦膜。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲中國男星蔣智豪2021年曾參加人氣選秀節目《青春有你3》，183公分高挑身材人氣竄升，卻在去年3月宣布罹患肺癌末期，近期傳出因癌細胞轉移到腦膜，被醫院告知僅剩3個月生命。

蔣智豪曾透露平時不菸不酒，4月10日迎來28歲生日，吐露自己很早就有咳嗽狀況，但他以為是咽喉炎，雖然病情時好時壞，他仍告訴粉絲網友：「我不會那麼容易放棄，我會努力好起來。」

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蔣智豪罹癌消息曝光後讓外界心疼不已。（翻攝自微博）



近日蔣智豪再度更新病況，坦言情況很不樂觀，因腦膜轉移一再復發加重，「腦實質腫瘤也變成了多發，經常頭痛到想要結束一切，行動能力也在慢慢變差」，並說無論是經濟還是心理上，都已經難以承受。

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對於後續治療，蔣智豪表示陷入迷茫，所以這段時間一直逃避檢查，「我一直不想承認這是自己的結局，但是看到這美好的世界身邊美好的一切，我真的不想那麼輕易去放棄。」喊話希望借助粉絲鼓勵的力量，對抗病魔。

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