《噤界：入侵日》刷新系列開片猛奪北美新片冠軍！全球票房破32億

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《噤界》系列新作《噤界：入侵日》上週末（6月28~30日）於北美上映，首週末3天不負眾望，粗估以5300萬美金（約台幣17.23億元）拿下新片冠軍，更創下系列最佳開片成績，領先包括2018年《噤界》的5020萬美金（約台幣16.32億元），和2021年疫情復工初期《噤界II》的4754萬美金（約台幣15.46億元）。

《噤界：入侵日》於北美上映，創下系列最佳開片成績。（UIP提供）

《噤界：入侵日》從週四（6月27日）優先場就以680萬美金（約台幣2.21億元）刷新系列於北美的最佳優先場成績。首週末更在《腦筋急轉彎2》持續熱賣之下殺出一條血路、取得不俗表現，整個電影市場更創下繼去年7月掀起「芭比海默」（或譯芭本海默）效應的《Barbie芭比》和《奧本海默》以來，北美首度同時有兩部電影在週末取得超過5000萬美金票房收入。

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目前電影全球票房約為9850萬美金（約台幣32.03億元），台灣方面於上週三（6月26日）搶先全美在台上映，粗估5天全台票房突破台幣2700萬元。《噤界：入侵日》全台持續上映中。

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