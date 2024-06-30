（影音）翁立友前進「S2O音樂節」尬韓團 號召全場合唱《我問天》

翁立友今年受邀參與「S2O Taiwan潑水音樂節」演出。（S2O Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕今夏盛會「S2O Taiwan潑水音樂節」將於7月13日、14日於台北市大佳河濱公園盛大登場，首日祭出6組韓國潮流新星演出，第二天則有台灣歌手謝和弦、范逸臣等人，金曲歌王翁立友同樣會驚喜登台，號召全場合唱電音版《我問天》。

首次來台開唱的tripleS是24位成員組成的首個粉絲參與型偶像團體，這次也是台灣女孩Nien許念慈光榮返鄉，將與YooYeon 金琉然、JiWoo 李知禹、NaKyoung 金拏炅首次在台演出，一起獻唱全新爆紅金曲《Girls Never Die》。

請繼續往下閱讀...

MONEYBUNNY邀請6位韓國潮流新星登台，令人期待。（S2O Taiwan提供）

同樣是首次來台的女團WOOAH將帶來今年紅遍全球的甜美少女氛圍的單曲《BLUSH》與具有強烈風格的洗腦單曲《POM POM POM》，一起來台的師弟團DXMON出道不到一年，受到極大討論度，充滿爆發力的表演，要讓台灣歌迷耳目一新。

首次來台17歲的KPOP怪物新人Gyubin是今年MONEYBUNNY詢問度很高的藝人之一，她年初以爆紅歌曲《Really Like You》迅速竄紅，前陣子也發文關心台灣地震，這次將出道後的第一次海外表演獻給台灣。

S2O Taiwan人氣潮流舞台MONEYBUNNY卡司陣容。（S2O Taiwan提供）

MONEYBUNNY第二天邀來謝和弦、Asiaboy禁藥王 & Lizi栗子、李浩瑋、王謙Goatak、PIZZALI、潮州土狗、質感流氓6組人氣嘻哈歌手連番上陣開唱，范逸臣則會獻唱《I Believe》、《無樂不作》等代表作。

至於金曲歌王翁立友曾聽到《我問天》Remix版罵髒話的迷因短影片，他對此完全不介意，笑稱能被這麼多年輕人關注是好事，今年受邀參加S2O Taiwan，很期待跟喜歡音樂的年輕人一起玩樂。

S2O Taiwan VIP區票券已全數完售，GA一般票及PGA快速通關票熱賣中，購票請洽Ticket Plus遠大售票系統。

◎相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法