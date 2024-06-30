aespa巡迴演唱會遭罵！粉絲怒轟：搶前排票沒有意義

aespa巡迴演唱會，座位編排遭罵。（組合照。SM Entertainment提供、翻攝自X）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa近期推出首張專輯《Armageddon》，並在昨（29）日，於首爾蠶室室內體育館拉開巡迴演唱會的序幕。怎料，演唱會甫結束就有不少粉絲在社群上怒轟舞台設計不良，加價買前排票只能看工作人員背影。

網友怒轟加價買票，卻一直被攝影師背影擋住畫面。（翻攝自X）

網友怒轟加價買票，卻一直被攝影師背影擋住畫面。（翻攝自X）

許多網友在社群上怒轟，前排攝影師拿著板凳沿著舞台跑來跑去拍攝，而觀眾只能坐著，偶像一直被攝影師從各種角度擋住，讓網友直言這種情況根本不應該賣前排座位。甚至有網友坦言：「我們試著跟他們說我們看不到，也請他們移動一下，但他們根本不理人。」

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網友怒轟加價買票，卻一直被攝影師背影擋住畫面。（翻攝自X）

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