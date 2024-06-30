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桂綸鎂現聲襯托阿里山鐵道之美！ 日本作曲大師操刀《神木之森》配樂

《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》拍攝林鐵處修復有成的蒸汽火車運行於軌道上影像。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕桂綸鎂擔綱公視與日本NHK合製紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》華語旁白，聲音演出溫暖而富有感情，錄製旁白過程，勾起桂綸鎂過往回憶，「在乘坐鐵路的過程富含很多故事，會帶領我想要再次搭乘阿里山的鐵路、再一次去看日出。」

公廣集團董事長胡元輝（中）、NHK文化內容策進總長田中良憲（右二）出席兩台合製8K超高畫質紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》特映，農業部政次胡忠一（左二）與聲寶公司總經理許經朝（左）、玉山銀行資深經理蕭啟偉（右）到場支持。（公視提供）

紀錄片特邀日本經典動畫電影《跳躍吧！時空少女》配樂、名作曲家吉田潔操刀音樂創作，他接觸鄒族古調Miyome與各項元素，最先完成主題曲《阿里山》，並形容容「當初以祈禱的心情完成這首曲」。

《神木之森》拍攝過程田調NHK資料畫面，發現許多奮起湖站當年舊影像。（公視提供）

吉田潔認為，高山森林鐵路在秘境森林運行，包含人類種種努力，因此融入日本奄美島唄歌手里安娜演唱人聲，讓整部紀錄片充滿靈動與溫暖，他說：「我想要做出一種興奮感，在音樂中我非常重視人們的生活和喜怒哀樂；台灣人的溫暖和風景，在我心中勾起了某種懷舊感，我致力於表現這樣的元素。」

《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》拍攝林鐵處修復有成的蒸汽火車運行於軌道上影像。（公視提供）

紀錄片由台日拍攝團隊攜手，全世界首度以8K超高畫質，並結合22.2聲道的收音技術，捕捉了阿里山森林鐵道的迷人風采，同時也將視角深入沿途站點；引領觀眾體會在地豐厚的人情溫度，親身走訪這段鐵道之旅的感受。

《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》空拍阿里山林鐵火車穿梭於山林影像。（公視提供）

製作人施悅文分享拍攝故事表示，林鐵沿線中途大站奮起湖，鐵路便當為世人所知。在紀錄片田調過程，第三代奮起湖便當業者竟然在日本NHK資料舊畫面中，找到了他阿公在日本時代賣便當的珍貴鏡頭，這也成為紀錄片中一部分。紀錄片也捕捉千年神木下舉行的婚禮影像，以及被林鐵職人暱稱為「卡桑媽媽」的潘玉桃女士，在曾經沒落的十字路站與返鄉服務年輕人努力，建構青銀共好的社區景點；和修復百年蒸汽火車頭的年輕林鐵技師們的心聲。

《神木之森》拍攝過程田調NHK資料畫面，奮起湖便當經營者意外發現自己阿公留下身影。（公視提供）

《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》昨（29日）舉行特映會，吸引超過2千位民眾到場觀影，除了讓民眾體驗真8K影音的魅力，李哲藝領軍的灣聲樂團搭配生成式藝術家吳哲宇聲影交融的演出，讓公廣集團董事長胡元輝說：「讓大家吸收滿滿的文化芬多精。」他提到紀錄片是由公視與NHK聯合製作，代表著台灣與日本在文化交流上的最新成果，也讓國人看見台灣對於文化資產保存的重視。

台灣紀錄片楊力州導演全程參與《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》首映。（公視提供）

參與首映的台灣電影導演楊力州觀影後表示，自己去過磁北極點、南極點拍片，「跑到世界最遙遠盡頭，但我沒去過阿里山，剛看完覺得不只從知識性或視覺畫面，都有很大的收穫。阿里山的景致、林鐵站點的小故事，都讓我有想像以外的感動。」

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